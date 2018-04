Superbike e Imola, il matrimonio si allunga: mondiale confermato fino al 2020

Si rafforza il matrimonio tra Imola e il Mondiale Superbike. In occasione della presentazione del round del Santerno, in programma nel weekend del 13 maggio, il presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, e il direttore operativo e amministratore delegato del WorldSbk, Stefano Pacchioli, hanno annunciato il rinnovo triennale, con il mondiale delle derivate di serie che correrà quindi sul tracciato romagnolo fino al 2020.

Saliranno così a 18 le edizioni del Mondiale Superbike all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, collocando il round di Imola tra i circuiti storici del massimo campionato riservato alla moto derivate dalla serie. Un tracciato che ha visto imprese leggendarie come l’epico duello tra Edwards e Bayliss nel 2002 o la vittoria iridata di Biaggi con l’Aprilia nel 2010. E che continua ad offrire gare spettacolari ad ogni edizione, tanto da richiamare decine di migliaia di appassionati: nel 2017 furono oltre 75.000, secondo round più seguito di tutto il campionato.

“L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un circuito che fa parte della storia del mondiale Superbike ed è uno degli eventi più popolari del calendario - afferma Daniel Carrera, direttore esecutivo WorldSBK -. Ritornare fino al 2020 in un autodromo che è un’icona è una notizia fantastica per la serie perché andiamo in un circuito con fan appassionati, strutture fantastiche e soprattutto gare fantastiche”. "La firma sull'estensione del contratto dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola conferma l'importanza che la Superbike attribuisce al mercato italiano e al territorio nello specifico - evidenzia Pacchioli -. Siamo sicuri che il Pata Italian Round darà a fans, sponsor e stampa italiani un evento pieno del nostro dna di Pure Motorsport”.

Selvatico Estense sottolinea come la Superbike sia "l'evento principale del calendario di Imola dal 2009. È una gara di pura passione nata direttamente dalla fonte del Santerno all’interno del Parco delle Acque Minerali e che appartiene al nostro patrimonio genetico. Siamo orgogliosi di essere considerati da Dorna uno dei partner migliori e affidabili e di continuare questa fantastica avventura. La nostra volontà è quella di aumentare la nostra identità nel cuore degli appassionati del motorsport per attirare ogni anno sempre più persone nella Motor Valley di Imola ".

L'edizione 2018

Per l'edizione del weekend del 13 maggio, la madrina sarà Aida Yespica, che prosegue nella tradizione di splendide attici e show-girl presenti ad Imola, come Belen Rodriguez, Raffaella Fico e Cristina Buccino. Importante novità per l’appuntamento 2019 del Mondiale SBK ad Imola sarà la disputa di una gara di moto elettriche. Grazie alla collaborazione tra Formula Imola e Impulse Modena Racing, gli appassionati potranno assistere ad una gara dimostrativa tra moto elettriche sviluppate esclusivamente da team universitari provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa è stata presentata da Federico Ottavio Maggioni, presidente Imr.

Giovanni Petrillo