A Imola torna in pista Leon Haslam con una livrea d'altri tempi

Tra i protagonisti del weekend imolese del mondiale Superbike ci sarà anche Leon Haslam. Il figlio d'arte 34enne scenderà in pista in sella alla Kawasaki ZX-10RR preparata dal team Puccetti Racing, che presenterà una livrea simile a quella utilizzata in passato dal padre Ron e che avrà come main sponsor Total Italia con il marchio Elf. Proprio Haslam nel 2017 ha regalato il primo podio Superbike alla squadra reggiana con il secondo posto ottenuto in Gara 1 a Donington, dove ha partecipato in veste di Wild Card. Accanto ad Haslam, sull’altra Kawasaki ZX-10RR Superbike, ci sarà il talento Toprak Razgatlioglu.

"Sono entusiasta di correre a Imola e anche a Donington - ha detto Haslam a WorldSBK.com -. È sempre bello correre nel mondiale Superbike e so di poter essere competitivo se ho il pacchetto giusto. Mi è sempre piaciuto molto correre ad Imola, è un gran circuito, quindi non vedo l’ora che arrivi il weekend". Il britannico punta al podio: "Col nuovo regolamento le moto ufficiali Kawasaki correranno con lo stesso limite delle Puccetti. Sarà un fine settimana speciale per me e per la mia famiglia. Oltre alla livrea userò un casco con la stessa colorazione di quello di mio padre".

Giovanni Petrillo