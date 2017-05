Superbike, carica Yamaha alla vigilia di Imola: si spera nel primo podio stagionale

A Imola nella speranza di centrare finalmente il podio. E' ambizioso il Pata Yamaha Official WorldSBK Team alla vigilia del round romagnolo. "Imola è una grande pista con molto carattere ed è simile ad alcuni tracciati su cui sono cresciuto nel British Superbike - afferma Alex Lowes -. Abbiamo terminato ad Assen con un risultato positivo e ho preso molto fiducia da Gara2 quindi sono entusiasta di arrivare a Imola con l'obiettivo di fare un buon fine settimana, dove punto a ottenere il miglior risultato possibile. È anche la gara di casa per Pata, quindi avremo molto tifo, non vedo l’ora".

L'olandese Michael van der Mark spera di migliorare il suo miglior risultato sul tracciato imolese, rappresentato da un settimo posto. L’olandese sta continuando a conoscere la sua moto e spera di fare belle prestazioni. "Sono impaziente di correre a Imola - ha evidenziato -. Quello di Assen è stato un week end movimentato, ma alla fine il risultato è stato molto buono. Spero di continuare così e di lottare per la top 5 nuovamente. Imola è una pista completamente diversa rispetto agli altri tracciato su cui abbiamo corso finora, quindi sono curioso di vedere come si comporterà qui la R1 con la messa a punto che abbiamo. Sono fiducioso di poter svolgere un buon fine settimana".

Giovanni Petrillo