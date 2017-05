Superbike, monologo rosso: trionfa Davies. Terribile incidente per Laverty

Un monologo in rosso. Sulla pista di casa, davanti ad un gran pubblico, la Ducati ha asfaltato la Kawasaki con uno strepitoso Chaz Davies. Dopo aver conquistato la Superpole, il trentenne gallese è stato perfetto dal semaforo verde fino alla bandiera a scacchi. Il trionfo è arrivato davanti allo stato maggiore di Borgo Panigale, alla presenza dell'amministratore delegato Claudio Domenicali, col top manager Luigi Dall'Igna e col direttore sportivo Paolo Ciabatti.

Per alcuni giri è stata accarezzata anche l'idea di una doppietta grazie ad una strepitosa partenza di Marco Melandri, ma il ravennate è stato sopravanzato da Jonathan Rea. La gara è finita anzitempo per un bruttissimo incidente accorso ad Eugene Laverty, con l'Aprilia del nordirlandese anche a fuoco. L'impatto è avvenuto alla discesa della Rivazza dopo un contatto con la Yamaha di Alex Lowes. Fortunatamente per l'ex MotoGp tanto spavento e controllo al Medical Center. Nessuna conseguenza fisica. "Sono stato fortunato - ha commentato -. Lowes mi ha preso la linea e non potevo più andare da nessuna parte. E' successo in un punto pericoloso, ma è stato un un incidente di gara. Dopo il contatto non avevo più la leva del freno e non potevo fermarmi".

Melandri ha così conquistato il primo podio con le derivate di serie a Imola, precedendo l'inglese della Kawasaki Tom Sykes. Che Imola sia pista Ducati lo conferma il quinto posto di Xavi Fores, portacolori del team Barni. Gara di cuore per Leon Camier, che ha portato la Mv Agusta al sesto posto davanti alle Yamaha di Michael Van Der Mark e Lowes. Completano la top ten Ramos e Stefan Bradl (Honda). Appena fuori dalla top ten Alex De Angelis e Lorenzo Savadori, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. A punti anche Alex De Rosa e Ayrton Badovini, che hanno chiuso al 14esimo e quindicesimo posto. Non ha preso il via Jordi Torres per una gastroenterite.

Dall'inviato, Giovanni Petrillo

