Superbike, Loris Baz torna a Imola dopo quattro anni

Loris Baz si presenta con moderato ottimismo all'appuntamento con l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sede del quinto round del mondiale Superbike. Il francese della Bmw del team Althea è motivato a far bene dopo una due giorni di test privati a Magione. “Il test svolto la scorsa settimana è stato positivo e sono contento del progresso fatto per quanto riguarda l’elettronica e il forcellone. Adesso dobbiamo vedere se riusciamo a far funzionare il tutto anche a Imola - evidenzia Baz -. Abbiamo anche migliorato qualcosina sul wheelie-control, un elemento importante in vista della gara imolese, e quindi sono soddisfatto del lavoro svolto con il team e con i tecnici Bmw. Sarà interessante vedere quanto possiamo ridurre il gap, sono curioso, anche perché non corro a Imola dal 2014.” Dopo i primi quattro round, Baz si trova nono in classifica, con 44 punti.

Giovanni Petrillo