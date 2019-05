Superbike, la Ducati sceglie Imola per una giornata di test: tribuna centrale aperta e autografi

L'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara al quinto round del mondiale Superbike che farà tappa sul tracciato del Santerno nel weekend del 10-12 maggio. In vista della gara di casa il team Aruba.it Racing - Ducati ha organizzato il 24 aprile una giornata di test con Álvaro Bautista e Chaz Davies.

Reduce dall’ottimo weekend in terra olandese, dove Bautista ha portato a 11 la sua striscia vincente, e con Davies che, ancora non perfettamente a suo agio con la sua quattro cilindri, ha comunque evidenziato progressi, i due piloti Ducati affilano le armi in vista di quello che è a tutti gli effetti il round di casa dell’azienda di Borgo Panigale e di Aruba. Un test molto importante soprattutto per lo spagnolo, che all’Enzo e Dino Ferrari non ha mai girato. Un tracciato che è considerato da piloti e addetti ai lavori tra i più tecnici ed impegnativi, e la squadra diretta da Serafino Foti non ha voluto lasciare nulla al caso per mettere il forte pilota spagnolo nelle migliori condizioni possibili.

Da parte sua Davies approfitterà di questo test per migliorare il feeling con la Panigale V4 R e Imola potrebbe essere proprio il posto giusto per togliere lo zero dalla casella vittorie in questa stagione. Anche perché il gallese su questa pista ha colto spesso grandi risultati, con un bottino di quattro vittorie e due secondi posti. Lo scorso anno il quattro volte campione del mondo Jonathan Rea realizzò una perentoria doppietta con la Kawasaki, quest’anno la Ducati è decisa a riprendersi la supremazia.

Bautista è la nuova star della Superbike e questa anteprima sulla pista di Imola è un’occasione assolutamente da non perdere per gli appassionati. Infatti, oltre alla Tribuna Centrale aperta durante tutta la giornata, alle ore 18, a fine test, il paddock verrà aperto, con il leader del mondiale e Davies che davanti al loro box saranno a disposizione per autografi e foto.

Continua la prevendita on line su TicketOne.it, per tutti gli appassionati del Mondiale SBK che potranno acquistare le varie tipologie in vendita anche sul sito tickets.autodromoimola.it. Per quanto riguarda la promozione SBK riservata ai residenti dei 23 Comuni del Conami e del territorio della Città Metropolitana di Bologna, da quest’anno i biglietti saranno disponibili solo fino al 2 maggio online sul sito sbk.autodromoimola.it e in loco alla biglietteria dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari presso IF (Imola Faenza Tourism Company).