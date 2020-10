Caccia al covid-19, è record di tamponi in Emilia Romagna: oltre 16.500 in un giorno

In Emilia-Romagna si sono registrati 507 casi in più rispetto a lunedì (216 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali): complessivamente 133 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 136 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di martedì è 47,3 anni. Sui 216 asintomatici, 88 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 44 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 per screening sierologico, 10 con i test pre-ricovero. Per 73 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone.

La provincia con più contagi è quella di Bologna (119), a seguire Modena (100), Reggio Emilia (65), Parma (62), Piacenza (37), Ravenna (35), Rimini (26), il territorio di Forlì (25), Ferrara (25) e l’area di Cesena (10). I tamponi effettuati sono stati 16.549, a quali si aggiungono anche 2.984 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a martedì sono 10.168 (498 in più di quelli registrati lunedì). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 9.559 (+440 rispetto a ilunedì), il 94% dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano cinque nuovi decessi: 2 a Modena (una donna di 92 e una di 87 anni), 1 a Bologna (un uomo di 89 anni), 1 a Ferrara (un uomo di 100 anni) e uno a Piacenza (un uomo di 88 anni) Sono 78 i pazienti in terapia intensiva (+8 rispetto a lunedì) e 531 (+50 sempre da lunedì) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Le persone complessivamente guarite salgono a 27.226.