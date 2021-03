Primavera in musica, una nuova stagione di concerti inediti sull'emittente regionale

Rock e jazz, musica classica e liscio: si apre una nuova stagione di concerti, realizzata con il sostegno della Regione. Sotto il marchio Viralissima, festival musicale digitale, la musica migliore prodotta in Emilia-Romagna va in onda da oggi 18 marzo al 30 maggio, il giovedì e il sabato alle 21 (con repliche il venerdì e la domenica alle 18) sull’emittente regionale LepidaTV (canale 118 del digitale terrestre e 5118 su Sky). La programmazione sarà trasmessa anche on line sul canale YouTube del portale EmiliaRomagnaCreativa.

Il palinsesto, dopo il successo della scorsa stagione di Viralissima, presenta per la prima volta le ultime produzioni realizzate dalla Regione in collaborazione con Ater Fondazione e Lepida Tv, e alcuni contenuti concessi dai soggetti finanziati dalla Legge regionale sulla musica, inaugurando nuovi filoni del festival: Viralissima Reprise, Viralissima Jazz, Viralissima Soundtracks, Viralissima Contemporanea.

Ad aprire la programmazione un evento di Viralissima Soundtracks, dedicato alle opere che integrano il suono con la comunicazione visiva. Si tratta di “Retour au ciné – Earthset, L’Uomo Meccanico”, film del cine-concerto prodotto dagli Earthset per la pellicola “L’Uomo Meccanico”, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Un’esecuzione musicale dal vivo che accompagna la proiezione della pellicola, a cento anni dalla sua uscita, che ricorda ancora una volta lo stretto legame tra la musica e il cinema riportando agli albori della settima arte. Girato il 12 febbraio 2021 presso il Teatro Comunale di Bologna, è stato prodotto da Fonoprint studios.

“Prosegue il nostro impegno nel sostenere il comparto musicale- commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-attraverso la registrazione di concerti di musicisti del territorio nei live club, fermi da più di un anno a causa delle chiusure imposte dalla pandemia. L’obiettivo rimane quello di cercare di tenere in piedi un comparto, quello dello spettacolo dal vivo, che, insieme a quello cinematografico e turistico, a distanza di un anno risulta essere tra i più penalizzati. Ma non dimentichiamo anche che in momento in cui tutti sono chiamati a rimanere a casa per sconfiggere il virus, la musica e la cultura in generale possono rappresentare una cura dell’anima, un sostegno nell’isolamento e anche un modo di guardare avanti, nell’attesa che si possa tornare in sicurezza a fruire lo spettacolo dal vivo nei nostri teatri”.

I nuovi concerti

Tra gli appuntamenti in programma, si segnalano le puntate di Viralissima Reprise che vedono protagonisti Nabat (25 marzo, alle 21, con replica il 26 marzo alle 18), gruppo punk rock da sempre capitanato dal cantante Steno, nato a Bologna nel 1979 e che nel 2018 ha pubblicato il terzo album di inediti “Banda randagia”; Westfalia + So Beast, i due gruppi vincitori dell’ultima edizione di Freschissimo, il concorso di Tutto Molto Bello a cura di Locomotiv Club e Panico Concerti (1 aprile alle 21, con replica il 2 aprile alle 18); C’mon Tigre, duo che ama fondere le proprie radici e culture mediterranee con la musica, l'arte e la poesia di diverse parti del mondo, collaborando con musicisti e artisti provenienti principalmente dal jazz e dall’area underground. Per Viralissima Reprise sono saliti sul palco del Teatro Petrella di Longiano con una formazione speciale per un live in bilico tra tradizione e sperimentazione (8 aprile alle 21:00, con replica il 9 aprile alle 18:00).

Il 15 e il 17 aprile, spazio a Suner. Ready to Play, lo streaming del Festival targato Arci Emilia-Romagna che presenta i live dei progetti selezionati in tre anni di attività grazie al contributo della Legge regionale sulla musica, ospitati in diversi circoli sparsi su tutto il territorio regionale. Il 22 e il 24 aprile inaugura invece Viralissima Contemporanea, con due puntate realizzate nello spazio offerto dal Raum di Bologna. Protagonista sarà la scena elettroacustica e polistrumentale con Barra, progetto musicale di Enrico Malatesta e Attila Faravelli (22 aprile) e Stefano Pilia con il contributo sonoro “in remoto” di Valerio Tricoli.

Gli ultimi tre week end di programmazione vedranno la messa in onda del format Oceano di suoni - racconti in musica, curati dal giornalista e critico musicale Pierfrancesco Pacoda. Tre appuntamenti, registrati l’estate scorsa al Teatro Comunale di Bologna, con tre esponenti della nuova musica italiana che rileggono le pagine più significative del grande rock e della canzone d’autore: Federico Poggipollini, Beatrice Antolini e Massimo Zamboni. Tutti gli eventi in programma saranno trasmessi su LepidaTV (canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky, sul sito www.lepida.tv, sul canale YouTube LepidaTV OnAir) e sul canale YouTube ERCreativa, dove potranno essere fruiti permanentemente. Nella prima edizione di Viralissima * Musicisti e Club dell’Emilia-Romagna, andata in onda dal primo al 28 luglio 2020, sono stati coinvolti oltre 200 musicisti e presentati 32 live registrati in 7 club e un teatro comunale da 4 troupe televisive, con oltre 265.000 visualizzazioni su Youtube e 138.500 su Facebook.