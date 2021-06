Università, borse di studio al 100% degli studenti che ne avevano diritto

Borse di studio al 100% degli studenti universitari che ne avevano diritto. Nell'ultimo triennio, a fronte di una media nazionale del 12%, i borsisti in Emilia-Romagna sono il 14% degli studenti universitari: un dato in crescita del 13,5%. Si tratta di circa 24.000 universitari sui 167.000 totali, che hanno ricevuto complessivamente circa 95 milioni di euro. E' il bilancio 2018-2020 di Ergo, l'agenzia regionale per il diritto alla studio, oggi in commissione in Regione con le relazioni della direttrice Patrizia Mondin e dell'assessore all'Università Paola Salomoni.

Per il secondo anno accademico consecutivo, è stato spiegato, Ergo si è trovata a fronteggiare gli effetti della pandemia: studenti che lasciano anzitempo le abitazioni prese in affitto per tornare a casa per via delle lezioni on line, conseguente rescissione dei contributi pubblici, necessità di non sostenere più (solo) il pagamento di affitti, ma prima di tutto quello delle connessioni Internet. Sono nate così 658 "borse di studio Covid", in tutto 1,4 milioni di euro e i 50.000 euro investiti per allacciare 479 dispositivi tecnologici digitali. "I dati dimostrano come i nostri studenti siano in forte crescita. Siamo la quarta regione dopo Lombardia, Lazio e Campania per numero di iscritti ai nostri Atenei, con una quota molto alta di fuorisede che ci qualifica come la Regione più attrattiva per studenti fuorisede", sottolinea Salomoni.

Questi trend di crescita, prosegue Salomoni, "sono confermati anche negli ultimi due anni, quelli segnati dalla pandemia da coronavirus: un dato che si ripercuote su tutta la nostra società emiliano-romagnola che è quella con il maggior numero di laureati in Italia". Salomoni ricorda come l'Emilia-Romagna abbia ricevuto il 12% dei fondi statali per il diritto allo studio, risultato ottenuto perché riusciamo a prendere la quota premiale che viene data a quelle Regioni che sanno ben amministrare questo tipo di risorse raggiungendo risultati di qualità. "Il nostro obiettivo politico è dare il 100% delle borse studio a chi ne ha bisogno, per raggiungere questo risultato la Regione investe anche proprie risorse a fianco dei fondi statali", sottolinea ancora l'assessore. Mondin ricorda da parte sua come "il 2020 è stato un anno un po' particolare, ma, come dimostrato dalle iniziative che abbiamo realizzato, abbiamo agito in modo da evitare che il 2020 fosse solo un anno orribile, si è operato per non lasciare indietro nessuno a partire dalla parte più fragile del corpo studentesco". (fonte Dire)