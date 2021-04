Conto alla rovescia per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna

Nel cuore della Motor Valley, in uno dei luoghi simbolo del distretto motoristico più famoso nel mondo: l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La Formula 1 torna lungo la Via Emilia con il “ Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”: dal 16 al 18 aprile, prima tappa in Europa del mondiale di automobilismo. Per la terra dei motori una nuova conferma dopo il Gran Premio svoltosi alla fine dello scorso anno, che aveva visto la Formula 1 di nuovo sulle rive del Santerno dopo 14 anni dall’ultima edizione del 2006.

Ma, anche, una nuova occasione di visibilità internazionale, grazie all’Accordo tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – e Regione Emilia-Romagna per la promozione e valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy, a partire proprio dalla filiera dell’automotive.

Nell’anno segnato dalla pandemia, un’iniziativa che vuole essere un segnale forte di ripartenza e che coinvolgerà anche gli altri principali appuntamenti motoristici della stagione: dalla MotoGP e il Mondiale Superbike a Misano Adriatico, al Motor Valley Fest a Modena. Grandi eventi sportivi di rilievo internazionale che diventano vetrine per la valorizzazione del Made in Italy nelle sue principali declinazioni.

Il “Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna” e l’accordo ad esso collegato sono stati presentati oggi in video conferenza stampa dal sottosegretario al ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano; dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini; dal presidente di Ice, Carlo Ferro e dal sindaco di Imola, Marco Panieri.

In video collegamento da remoto Claudio Domenicali, presidente dell’Associazione Motor Valleye amministratore delegato di Ducati; Stefano Domenicali, amministratore delegato Liberty Media; Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d’Italia e vice presidente FIA; Andrea Casaluci, General Manager Operations Pirelli, title sponsor del Gran Premio di Imola, e Matteo Lunelli, presidente e Ad Cantine Ferrari, lo spumante ufficiale del Campionato del mondo di Formula 1. Ha presentato e moderato gli interventi la giornalista Barbara Pedrotti.

"Stiamo mantenendo gli impegni presi, e lo stiamo facendo con vigore e con visione, dando attuazione alle linee programmatiche, per quanto riguarda l’aspetto comunicativo, con iniziative come quella di associare il Made in Italy ad un Gran Premio di Formula 1 - afferma Manlio Di Stefano, sottosegretario ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale - perché il “bello e ben fatto” italiano va forte come una macchina da corsa; perché come le monoposto che questa domenica sfrecceranno sul circuito di Imola, anche la nostra Italia e le sue produzioni generano incredibili emozioni e sono sinonimo di qualità, che si tratti della Ferrari automobile, dello spumante Ferrari con cui si festeggerà il vincitore al termine della gara, o di qualsiasi altra creazione tutta italiana. Questo raccontano i video realizzati per tale occasione e che avranno una diffusione mondiale – anzi speriamo virale!".

“Quella dell’Emilia-Romagna è la vera Motor Valley mondiale. Uno dei punti di forza di questa regione, ma anche una delle principali espressioni del Made in Italy nel mondo - continua Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna -. Un distretto senza eguali, che negli anni ha saputo saldare spirito imprenditoriale, creatività e capacità di innovazione, passione per i motori, caratteristiche che si ritrovano a pieno in marchi unici nel panorama internazionale, che qui hanno casa e radici. Oggi più che mai questo straordinario patrimonio diventa strumento di rilancio per il Paese. L’accordo con il ministero degli Affari esteri e Ice va questa direzione. Una grande campagna di promozione che, partendo da appuntamenti sportivi seguiti da milioni di persone come il Gran Premio di Formula 1, la Moto GP, il Mondiale Superbike e il Motor Valley Fest, racconti al mondo l’eccellenza italiana dell’automotive e non solo. Dal cuore della Motor Valley una grande occasione di visibilità per l’Emilia-Romagna e l’Italia. E lo sport, su cui tanto stiamo investendo, ancora una volta e sempre di più strumento di crescita, valorizzazione del territorio e promozione turistica, per essere pronti non appena si potrà ripartire”.

“L’emergenza chiama a fare cose nuove e questa iniziativa, per ICE, è fra quelle, con un focus sull’automotive che è fra i settori più colpiti dalla flessione dell’export nel 2020 - si sofferma Carlo Maria Ferro, presidente Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane -. Inoltre poche filiere produttive come quelle dell’automotive uniscono innovazione, digitale e sostenibilità con la tradizione dell'industria meccanica italiana nella ricerca di veicoli connessi, intelligenti e eco-sostenibili e di nuovi modelli di mobilità. Il progetto che presentiamo oggi punta a sostenere l’automotive e più in generale il Made in Italy con la velocità che caratterizza gli eventi della Motor Valley intorno a cui ruota un’importante campagna di comunicazione e un canale dedicato di incontri B2B mirati sulla nostra piattaforma Fiera Smart 365”.

Per Marco Panieri, sindaco di Imola, "Il Gran Premio di F.1 ad Imola, all’interno della Motor Valley, cuore motoristico della regione Emilia-Romagna, è il frutto dell’ottimo gioco di squadra di tutti gli organizzatori. E’ il segno della ripartenza e della fiducia nel futuro non solo del territorio che lo ospita, ma dell’intero ‘Sistema Paese’, con il suo Made in Italy. In questo contesto, il sorvolo da parte delle Frecce Tricolori della griglia di partenza prima del via, domenica 18 aprile, è emblematico. Anche se, purtroppo, senza pubblico, il Gran Premio, prima tappa in Europa, garantirà una visibilità mondiale ed una ricaduta economica importante, in un momento difficile, per un territorio ben più vasto di Imola. E conferma l’autodromo, comunale e sempre più polifunzionale, ai livelli nei quali la storia del motorismo mondiale l’ha collocato”.

Per Claudio Domenicali, presidente Associazione Motor Valley e Ad Ducati, “Motor Valley rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nella filiera automotive e industriale. L’associazione è un progetto che mostra la capacità di un territorio di fare rete e valorizzare le peculiarità che lo contraddistinguono a livello internazionale. Ogni brand è dotato di proprie specificità con in comune una grande passione per competizioni, tecnologia, innovazione e amore per il design. Facendo leva su questi punti di forza dobbiamo essere in grado di formare talenti capaci di cavalcare i cambiamenti tecnologici in atto: Muner, la Motorvehicle University of Emilia-Romagna che riunisce i principali atenei dell’Emilia-Romagna e i brand di Motor Valley è la dimostrazione migliore di ciò che siamo in grado di fare. Così come il Gran Premio di Formula 1 di Imola, le gare MotoGP e Superbike sul circuito di Misano e il Motor Valley Fest sono solo l’apice della grande passione per il motorsport che vibra in questa terra”.

Così Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d’Italia: “Dopo il preludio del Bahrein, la Formula 1 riparte dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, prima tappa europea del Mondiale automobilistico. Non è solo una questione di calendario: come Automobile Club ci piace pensare che si riparta dall’Italia per il suo ruolo unico nelle competizioni e anche perché l’edizione scorsa del Campionato Mondiale di F1 ha potuto dispiegarsi e realizzarsi anche grazie alla nostra immediata capacità ad ospitare ben tre Gran Premi, nei momenti più bui determinati nel mondo dal Covid-19. L’Italia conferma così il suo essere protagonista del motorsport mondiale, con il GP F1 di Imola a una sola settimana dalla Formula E a Roma-Eur, con il Rally Mondiale in Sardegna a giugno nell’attesa del Gran Premio F1 di Monza di settembre”.

Andrea Casaluci, direttore generale di Operations Pirelli: “Pirelli ha l’onore di essere title sponsor della seconda gara del Mondiale 2021, il GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, di cui Pirelli è protagonista da un secolo e mezzo. Da inizio Novecento corriamo e vinciamo nelle competizioni motoristiche, per noi laboratorio numero 1 per la ricerca e lo sviluppo. F1 e Pirelli non possono prescindere dall’innovazione. Dal prossimo anno, infatti, la F1 passerà dagli storici pneumatici in misura 13” ai più moderni 18 pollici: coperture molto più simili a quelle che equipaggiano le vetture stradali più performanti ed esigenti, segmento che vede Pirelli leader assoluta nel mondo. Il tutto con la massima attenzione alla sostenibilità, oggi sempre più bandiera del nostro impegno su strade e circuiti a ogni latitudine”.

Matteo Lunelli, presidente e amministratore di Ferrari Trento: "Il fatto che una bollicina italiana sia stata scelta, per la prima volta nella storia, quale brindisi ufficiale della Formula 1, è motivo di grande orgoglio per la nostra Cantina, ma rappresenta anche un importante risultato per tutto il vino italiano e un riconoscimento a livello internazionale dei valori di eccellenza e italianità che Ferrari Trento rappresenta. Iniziare la nostra avventura in Formula 1 a Imola, celebrando il Made in Italy, è per noi particolarmente emozionante perché da anni Ferrari Trento si propone proprio come ambasciatore dell’Arte di Vivere Italiana nel mondo, e desideriamo portare un tocco della convivialità tipica del nostro Paese anche nel Circus della Formula 1. Crediamo fortemente nella distintività dei prodotti Made in Italy, nella bellezza dei nostri territori e nel fascino del nostro stile di vita, che saranno il fondamento per un nuovo rinascimento dopo il difficile momento che stiamo vivendo”.

Il “Fatto in Italia” a due e quattro ruote

Banner fisici e “digitali” lungo i circuiti, contenuti video durante le dirette degli eventi e trasmissioni tv dedicate, campagne digital e un portale dedicato, incontri virtuali B2B fra imprese italiane e operatori esteri, presenza ad eventi internazionali e, su tutto, un’immagine globale, coordinata ed univoca, inneggiante al Made in Italy, una delle realtà più ammirate -e copiate- al mondo.

I più prestigiosi appuntamenti motoristici dell’Emilia-Romagna nel 2021 - dal Gran Premio di Formula Uno di Imola alla MotoGP di Misano Adriatico, passando per il Motor Valley Fest di Modena e la tappa della Superbike sempre a Misano Adriatico, ma non solo - diventano veicoli promozionali per l’eccellenza italiana dell’automotive: il “Fatto in Italia” a due e quattro ruote. Le dirette Tv delle gare verranno trasmesse in 22 paesi del mondo. Una visibilità straordinaria a cui si aggiunge l’audience dei media dell’informazione che daranno notizia delle competizioni e una previsione di 90 milioni di impressions sul web.

La massiccia campagna multilivello, che scenderà in pista a partire dal “Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia- Romagna” al Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, è il risultato dell’accordosiglato tra Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (Maeci), Ice - Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane - Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna.

Obiettivo: valorizzare a livello mondiale quel connubio di tradizione e innovazione, qualità della manifattura e ricerca applicata, passione imprenditoriale e stile unico, che rendono le auto e moto realizzate nel nostro paese le più desiderate e ammirate ai quattro angoli del globo, e allo stesso tempo favorire nuove opportunità B2B legate alla filiera dell’automotive. Non solo, grazie all’iniziativa si intende generare consapevolezza sul Paese e sulle sue potenzialità, promuoverne la scoperta e sostenerne l’export, nonché aggregare risorse, progettualità e start up dedicate alla mobilità del futuro.

Un sito, la campagna digital, social e tv

Brandizzazione dei circuiti che saranno sotto gli occhi di milioni di telespettatori nelle dirette televisive. Tra le azioni messe in campo - per un investimento complessivo di 5 milioni di euro – il brand “MadeinItaly.gov.it” che rimanderà a un sito dedicato, vetrina del Made in Italy nel mondo creato da ministero degli Affari esteri e Agenzia Ice e che verrà lanciato per la prima volta in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola.

Ma anche una campagna digital e social per un bacino potenziale di oltre 2 milioni di utenti sulle piattaforme dei diversi partner (Ministero, Ice, Regione, Associazione Motor Valley, Comune di Imola, Pirelli e Formula 1), oltre che di case automobilistiche come Ferrari, Alpha Tauri, Dallara, Lamborghini, Pagani ed Energica.

Ad essa si aggiungerà la campagna digital in sinergia con Liberty Media, che produrrà 1,2 milioni di impressions attraverso il formato display F1.com e F1 mobile e 2 milioni di impressions video attraverso il formato video su F1.com e F1 YouTube. Pianificata anche una campagna Tv con un video di 30'' dedicato all’Emilia-Romagna e alla Motor Valley e al Made in Italy, che verrà trasmesso durante le dirette delle gare dalle piattaforme che detengono i diritti televisivi, oltre che sul web. Prevista anche una cartolina video Tv e uno Speciale sulla rete Sky Europa.

In occasione della terza edizione del Motor Valley Fest a Modena (1-4 luglio), oltre agli interventi di branding a tema Made in Italy dell’evento, verranno messe in campo campagne di media relations e press trip con giornalisti italiani e stranieri, nonché media partnership con realtà prestigiose, quali il magazine Wall Street Journal, la trasmissione della BBC Top Gear e il portale di moda e tendenze Hypebeast.com.

I numeri della Motor Valley

Non é un caso che partner dell’Accordo sia la Regione che ospita la più importante Motor Valley del mondo: una realtà basata su 16.500 imprese con oltre 66.326 addetti e un export di quasi 5 miliardi di euro. Le più prestigiose case motoristiche, grandi circuiti, una rete senza eguali di musei specializzati, collezioni private, centri di formazione, piste di minimoto, kart e i crossodromi. E tanti campioni delle due e quattro ruote che qui sono nati. Fino ad arrivare a sei corsi di laurea specialistici per il settore con il progetto universitario Muner. Ovvero la Motorvehicle University of Emilia-Romagna.

Emilia-Romagna terra di sport

Il Gran Premio di Formula 1 rappresenta per l’Emilia-Romagna anche la consacrazione come regione di grandi eventi sportivi. Oltre al GP di Imola, la Moto Gp e la Superbike a Misano Adriatico e le quattro tappe del Giro d’Italia, per ricordare solo alcune delle oltre 40 manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale in programma nel 2021. Dopo un 2020 anch’esso ai massimi livelli, con Imola ancora una volta protagonista lo scorso settembre grazie ai Mondiali di ciclismo.

Calcio, pallavolo, tennis, calcio a 5, pallamano, pattinaggio, atletica leggera, tennis tavolo paralimpico, beach volley, arrampicata, mountain bike. Da parte della Regione Emilia-Romagna un investimento forte a 360 gradi nello sport. Non solo i grandi eventi, come veicolo di promozione di un intero territorio, ma anche la pratica sportiva di base come occasione di crescita per le giovani generazioni e di benessere per tutti.

Frecce Tricolori

Domenica le Frecce Tricolori sorvoleranno la griglia di partenza, con gli MB339PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale che stenderanno il verde, il bianco e il rosso della Bandiera italiana sul circuito automobilistico emiliano‐romagnolo. “Stendere il Tricolore sul Gran Premio del Made in Italy per noi è motivo di forte orgoglio” ha commentato il Ten.Col. Gaetano Farina, Comandante delle Frecce Tricolori. “Da sessant’anni siamo fieri di essere un simbolo dell’Italia intera rappresentando le capacità, la tecnologia e i valori dell’Aeronautica Militare e di tutto il Sistema Paese.”

“Da sindaco di Imola sono orgoglioso che nel loro 60.o anniversario le Frecce Tricolori, che rappresentano in tutto il mondo l’emblema del Made in Italy, effettuino il sorvolo della griglia di partenza, per il Gran Premio di F.1, a testimoniare il valore delle eccellenze italiane e come simbolo di ripartenza” sottolinea il primo cittadino Panieri. Le Frecce Tricolori tornano dopo più di 40 anni nei cieli di Imola: era il 14 settembre del 1980 quando i velivoli G91 della Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibivano con il loro programma acrobatico sopra il circuito di Imola in occasione del primo ed unico GP d’Italia valido per il campionato mondiale a non disputarsi a Monza.