Il Gp di F1 di Imola si chiamerà 'del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna'

Ciclismo, con quattro tappe del Giro d’Italia ad attraversare il territorio regionale. Formula 1, con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola, e MotoGp, con l’appuntamento iridato di Misano Adriatico. Poi calcio, pallavolo, tennis, calcio a 5, pallamano, pattinaggio, atletica leggera, tennis tavolo paralimpico, beach volley, arrampicata, mountain bike. Ma anche la sfida degli Ironman e la tappa di Oceanman, circuito internazionale di nuoto in acque aperte. O Trisome Games, il Campionato del mondo per ragazzi con sindrome di Down chiamati a gareggiare su 7 discipline (atletica leggera, calcio a 5, judo, nuoto, pallacanestro, tennis e tennistavolo).

Tante discipline per quaranta appuntamenti che ribadiscono come il grande sport voglia continuare a essere protagonista in Emilia-Romagna, regione che anche nel 2021 si prepara a ospitare una stagione di eventi sportivi eccezionali, nazionali e internazionali. Confermandosi terra di competizioni al massimo livello agonistico e di richiamo spettacolare.

Un anno che si è aperto con l’antipasto della finale di Supercoppa Italiana fra Napoli e Juve a al Mapei Stadium di Reggio Emilia, che proseguirà con le final four di Coppa Italia di pallavolo maschile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) e che si chiuderà a novembre col Campionato Italiano di Maratona assoluto e master, ancora a Reggio Emilia. In mezzo dieci mesi di appuntamenti praticamente ovunque in regione. Dopo un 2020, va ricordato, caratterizzato dai Mondiali di ciclismo, le due gare di MotoGp, il Gran Premio di Formula Uno, le tappe del Giro d’Italia e i Campionati italiani cadetti di atletica leggera, solo per citare alcuni esempi.

“Abbiamo davvero aperto una strada- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini- visto che la decisione di puntare sullo sport come veicolo di valorizzazione dei nostri territori si sta rivelando sempre più efficace. Federazioni e organizzazioni nazionali e internazionali scelgono l’Emilia-Romagna, la nostra capacità ricettiva, i nostri impianti e la nostra organizzazione. Una terra di appassionati veri, di tantissimi praticanti. E tutto ciò è ancora più importante in un momento così difficile, segnato da una pandemia mondiale senza precedenti. Ma ricordo che per noi lo sport non è solo agonismo al massimo livello o strumento di attrattività: vogliamo infatti continuare a investire sulle attività di base e sull’impiantistica sportiva. Da qui, così come dagli appuntamenti di eccellenza, passa la voglia di non fermarci, di dimostrare ancora una volta- chiude Bonaccini- che nel momento in cui dobbiamo insistere nel contrasto al virus, siamo pronti a ricostruire e ad agganciare la ripresa subito, non appena sarà possibile farlo”.

“Questo calendario, mai così fitto di eventi di alto profilo- sottolinea Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Giunta-, è la diretta conseguenza del successo del Salone del turismo sportivo di Rimini, che lo scorso ottobre ci ha posto a contatto con tutte le Federazioni sportive italiane, generando opportunità che daranno ancora delle sorprese, anche sul medio periodo. Il calendario, infatti, è destinato ad arricchirsi ulteriormente, andando a coprire nell’arco dell’anno l’intero territorio regionale”.

Gli eventi sportivi 2021

Si parte subito, a fine gennaio, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo): sabato 30 e domenica 31 è in programma la final four di Coppa Italia Pallavolo maschile e, pochi giorni dopo, il volley continuerà a essere protagonista con il girone di Champions League, al Pala Panini di Modena.

In febbraio va di scena la pallamano a Salsomaggiore (Pr), con le finali di Coppa Italia maschili e femminili, mentre il mese si concluderà con una gara internazionale di sci giovanile a Sestola (Mo).

Marzo sarà segnato dalla Coppa Italia di Pallavolo femminile a Rimini, e farà capolino la stagione ciclistica con una grande classica, la Coppi-Bartali, con 6 tappe in cinque giornate che toccheranno la Romagna e San Marino.

Il 16 aprile torna il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Formula 1, conferma per la Motor Valley, distretto motoristico unico al mondo e occasione per raccontare il meglio del Made in Italy e del Made in Emilia-Romagna. E sempre in aprile si terranno il Giro di Romagna Under 23 Elite di ciclismo e, a Rimini, la Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5, maschile e femminile.

Due grandi appuntamenti a maggio: torna ancora il Giro d’Italia di ciclismo con 4 tappe sul territorio regionale: il calendario sarà presto ufficializzato dagli organizzatori, ma anche Piacenza si avvia ad essere sede di tappa. E a fine mese si svolgeranno i Campionati italiani di Tennis tavolo paralimpico.

Tanti gli eventi sportivi a giugno, quando ne sono previsti dieci. Si parte con i giochi olimpici Aics a Cervia (Ra), per proseguire con 5 tappe del Giro d’Italia di ciclismo Under 23. Quindi i Roller Games sulla Riviera romagnola, gli Internazionali di Tennis Città di Forlì, il Campionato di arrampicata sportiva a Bologna, la Ginnastica in festa a Rimini, il Campionato Italiano ciclismo maschile professionisti su strada Elite tra Bellaria (Rn) e Imola e le Finali nazionali Campionato di calcio Primavera al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Chiude giugno la seconda edizione di un appuntamento unico per gli appassionati del pallone, il Gran Galà del Calciomercato al Grand Hotel di Rimini.

A luglio tre importanti eventi: il Festival della Pallamano a Misano Adriatico (Rn), la Sport Dance a Rimini e il Tour Italia di Beach volley, tra Bellaria e Cesenatico.

Mentre agosto ospiterà a Schia (Pr), una Gara internazione Fis di sci d'erba, settembre si aprirà con gli Internazionali di Tennis a Montechiarugolo (Pr), per proseguire con l’Appenninica mtb stage race, gara internazionale di mountain bike (5 tappe) sull’Appennino emiliano tra Modena, Bologna e Reggio Emilia. Sempre a settembre rombano i motori con il Gran Premio San Marino di Moto GP, mentre tra Castrocaro e Cesenatico torna una delle gare ciclistiche più amate come il protagonista cui è dedicata, il Memorial Pantani.

Nello stesso mese vanno in scena a Cervia i super atleti di Ironman, gara internazionale di Triathlon, e a Casalecchio di Reno ci si potrà divertire con le evoluzioni ci Bol On Ice, pattinaggio su ghiaccio. Chiude settembre la spettacolare gara, inedita in regione, Oceanman, circuito internazionale di nuoto in acque aperte a Cattolica (Rn).

A Cervia il Campionato italiano Triathlon Sprint porta in ottobre, con una gara che trova la sua ideale prosecuzione in Sharkman, competizione internazionale della stessa disciplina che si terrà a Cattolica. Quindi il Giro dell'Emilia, gara ciclistica maschile e femminile, e il Campionato Italiano cadetti di Atletica leggera e la Maratona, a Parma. Altra competizione di rilievo il Trisome Games, Campionato del mondo per ragazzi con sindrome di Down che gareggeranno su 7 discipline (atletica leggera, calcio a 5, judo, nuoto, pallacanestro, tennis e tennistavolo), per chiudere a Ferrara un mese intenso.

Ancora maratoneti in pista a novembre, a Ravenna ma non solo, perché l’annata sportiva di grandi eventi si conclude con il Campionato Italiano di Maratona assoluto e master, a Reggio Emilia.